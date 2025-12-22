Sesto posto in classifica alla fine del girone di andata della Serie D. Un risultato straordinario per la Cos Ogliastra Sarrabus che sabato scorso ha vinto a Olbia con un gol di Rossetti. La squadra di Francesco Loi, seconda fra le sarde, dietro il Budoni, ha già conquistato 26 putnti ( sette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, 7 gol fatti, 30 subiti), ha già guadagnato il doppio dei punti conquistati un anno fa alla fine del girone di andata: un bottino di assoluto rilievo se si considera che il suo ripescaggio in Serie D, è stato ufficializzato soltanto a fine luglio dopo la retrocessione in Eccellenza alla fine della scorsa stagione. A Olbia, la Cos ha vinto senza tanti titolari e con tantissimi giovani in campo: Loi ha schierato ben quattro giocatori classe 2008 e tre classe 2007. Nonostante le numerose assenze, chi è sceso in campo non le ha fatte rimpiangere. La Cos ha interpretato la gara con grande intelligenza tattica e massima attenzione, costruendo diverse occasioni attraverso un gioco manovrato e organizzato. Il gol decisivo è arrivato nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non è mancata anche l’opportunità per chiudere definitivamente il match.

La squadra gialloblù potrà ora trascorrere le festività con grande serenità in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio. All’orizzonte c’è subito un altro derby, ancora in trasferta, sul campo del Latte Dolce. Da rilevare in questa stagione la crescita del settore giovanile con la Cos protagonista a tutti i livelli con una scuola calcio portata su da tecnici qualificati.

