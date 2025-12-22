Ottimo girone d’andata per la Cos, punti raddoppiati rispetto allo scorso annoGli orientali a metà campionato sono sesti in classifica
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sesto posto in classifica alla fine del girone di andata della Serie D. Un risultato straordinario per la Cos Ogliastra Sarrabus che sabato scorso ha vinto a Olbia con un gol di Rossetti. La squadra di Francesco Loi, seconda fra le sarde, dietro il Budoni, ha già conquistato 26 putnti ( sette vittorie, cinque pareggi e cinque sconfitte, 7 gol fatti, 30 subiti), ha già guadagnato il doppio dei punti conquistati un anno fa alla fine del girone di andata: un bottino di assoluto rilievo se si considera che il suo ripescaggio in Serie D, è stato ufficializzato soltanto a fine luglio dopo la retrocessione in Eccellenza alla fine della scorsa stagione. A Olbia, la Cos ha vinto senza tanti titolari e con tantissimi giovani in campo: Loi ha schierato ben quattro giocatori classe 2008 e tre classe 2007. Nonostante le numerose assenze, chi è sceso in campo non le ha fatte rimpiangere. La Cos ha interpretato la gara con grande intelligenza tattica e massima attenzione, costruendo diverse occasioni attraverso un gioco manovrato e organizzato. Il gol decisivo è arrivato nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma non è mancata anche l’opportunità per chiudere definitivamente il match.
La squadra gialloblù potrà ora trascorrere le festività con grande serenità in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio. All’orizzonte c’è subito un altro derby, ancora in trasferta, sul campo del Latte Dolce. Da rilevare in questa stagione la crescita del settore giovanile con la Cos protagonista a tutti i livelli con una scuola calcio portata su da tecnici qualificati.