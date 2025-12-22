calcio regionale
22 dicembre 2025 alle 16:56
Promozione, un colombiano allo Stintino: arriva Jonathan RiveraLa squadra che milita nel girone B si rafforza con il centrocampista sudamericano
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Nel girone B di Promozione, lo Stintino, si rafforza con l'acquisto di Jonathan Rivera, centrocampista classe 2007, di nazionalità colombiana, alla sua prima esperienza in Italia. «Siamo felici di accompagnarlo in questa nuova esperienza con la maglia bianco celeste dello Stintino-scrive la società».
Lo Stintino è sestultimo in classifica con15 punti. Sabato scorso ha centrato un buon pareggio (1-1) in trasferta a Castelsardo.
© Riproduzione riservata