Scatta domani mattina l'atto conclusivo della prestigiosa Coppa Santa Barbara di calcio organizzata da 62 anni per la categoria allievi under 17. A contendersi il titolo saranno quattro club del territorio. Le semifinali si svolgeranno a partire da domani 23 dicembre alle 9:30 nell'impianto sportivo della frazione di Cortoghiana: la prima gara vedrà opposto l' Iglesias detentore del titolo contro l'Antiochenss di Sant'antioco. La seconda semifinale si svolgerà alle 15:30 sempre a Cortoghiana fra Carbonia e Carloforte. Le squadre vincitrici si affronteranno per la finalissima il 28 dicembre alle 10 allo stadio Carlo Zoboli. Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Gioco calcio delegazione Sulcis ha optato per lo stadio Zoboli (e il suo nuovo manto erboso) nel momento in cui è venuta meno ormai già da due anni l'omologazione dello storico campo sportivo Santa Barbara di via Mazzini che ospita questa antica manifestazione dai primi anni Sessanta.

© Riproduzione riservata