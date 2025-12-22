Marco Pau e Luigi Iriu vincono il Campionato regionale invernale di salto ostacoli andato in scena nel fine settimana al Palacavallo di Arborea, Circolo Ippico Ala Birdi.

La tre giorni organizzata dalla Fise Sardegna in collaborazione col Circolo Ippico Usignolo ha visto in gara 10 categorie. Nel campionato di II grado, la gara più tecnica su ostacoli alti 140cm, si registra la vittoria di Pau, cavaliere di casa, in sella a Burdellosu: il binomio del Circolo usignolo ha disputato le prime due prove senza commettere errori, poi ha preso 4 penalità nella terza prova ma ormai il successo era ipotecato.

Nel campionato di I grado, con ben 22 binomi in lizza, è stato invece Iriu, sempre del Circolo Usignolo, a imporsi in sella a Dea Splendente, unico binomio a fare percorso netto. Nella categoria Brevetti Seniores vittoria per Marina Caccavale del Monte Arci Horse Club in sella ad Amstic Dream, mentre nei Brevetti Juniores, con 20 partenti, il binomio vincitore è stato quello formato dall’amazzone Francesca Puledda (Circolo Capuano) e da Falander T.

La classifica finale del Trofeo Open C130 ha sorriso a Flavio Masia, del Circolo Gli Olivastri, in sella a Chiara di Luna. Nella C115 altra vittoria del cavaliere del circolo organizzatore: Paolo Medde in sella a Beatrice. Quanto alla compagna di circolo Maria Poli, ha primeggiato su Blue Queen del Baroncio nel Trofeo Brevetti 90/100, al quale hanno partecipato 26 binomi.

Per le categorie riservate ai pony, il Trofeo LB80 ha visto la vittoria di Federica Pinna (Erikam Sport e Integrazione) su Infinity davanti a ben 51 concorrenti; il Trofeo BP90 è andato a Svea Stella Lena Caruso (Circolo Capuano) in sella a Maggiolino; infine, Valeria Francesca Mulas (Erikam Sport e Integrazione) su Rodolfo trionfa nel Trofeo L60 grazie a un’ottima terza prova.

