Stefano Pani non è più l’allenatore dell’Arbus, formazione impegnata nel campionato di Prima Categoria, girone B. Il tecnico ha rassegnato le proprie dimissioni, spiegandone pubblicamente le motivazioni. «Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci riguardo alla mia situazione professionale e sento il bisogno di fare chiarezza. Desidero precisare che non ho abbandonato nessuna nave: la scelta di dimettermi è stata personale e profondamente ponderata, dettata dalla volontà di agire sempre con lealtà e correttezza. Al momento del mio addio la squadra occupava il secondo posto in classifica, un risultato del quale vado molto orgoglioso insieme al mio staff e ai giocatori, soprattutto considerando le numerose difficoltà affrontate a inizio stagione».

Pani ha poi sottolineato i valori che hanno guidato il suo percorso: «Ho sempre messo al primo posto l’educazione, il rispetto delle persone e delle regole. Ho preferito fare un passo indietro piuttosto che venire meno a ciò in cui credo e a ciò che ho sempre rappresentato. Proseguo il mio cammino a testa alta, con la coscienza pulita e la serenità di chi sa di aver agito nel modo giusto».

Non manca infine un ringraziamento alla squadra: «Voglio ringraziare sinceramente tutti i ragazzi per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati ogni giorno. Lavorare con loro è stato un vero privilegio».

Sul futuro, Pani conclude: «Per il momento seguirò le partite da spettatore e continuerò a studiare, in attesa che arrivi una chiamata per un progetto serio e ambizioso».

