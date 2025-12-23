Carbonia. Sali e scendi, vittorie e sconfitte, gioie e dolori: negli ultimi due mesi col Carbonia sembra di stare su un’altalena, ma con la vittoria che vale tre punti il gioco vale la candela. La formazione di Graziano Mannu si gode le vacanze natalizie ma anche la prestigiosa vittoria di sabato scorso nel campionato di Eccellenza 2-0 contro la capolista Ilva Maddalena.

Ventuno punti meritati che generano soddisfazione anche nella dirigenza, ma c’è un aspetto davvero singolare: i minerari non conoscono le mezze misure. Perdono fuori casa, vincono (o in un caso pareggiano: Ossese) in casa: alla vittoria esterna il 25 ottobre contro il Santa Teresa ha fatto seguito la sconfitta a Lanusei, poi ecco il 3-0 rifilato al Villasimius, ma pure i due gol incassati a Calangianus.

Ed ancora, il pareggio interno contro l’Ossese e poi la sconfitta a Iglesias quasi nei minuti di recupero, però poi è giunta la vittoria casalinga contro la Ferrini, subita bilanciata dalla sconfitta a Uri: infine 4 giorni fa la vittoria contro l’Ilva. Al momento il bilancio non può non essere considerato positivo: il capocannoniere con 8 reti è l’argentino Tomas Pavone, seguito a 7 dal fantasista Andrea Porcheddu.

