Chiude l’anno imbattuto il CUS Cagliari nel torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La formazione universitaria, infatti, porta a casa la vittoria numero 11 in altrettante gare giocate.

Match clou. Il quintetto allenato da Marco Benucci vince in casa superando la seconda della classe, il CMB Porto Torres, per 76-63. Botta e risposta nei primi 20’: in avvio i padroni di casa si portano avanti (21-17 al 10’); gli ospiti rispondono nel secondo quarto ed effettuano il sorpasso all’intervallo (31-32 al 20’). Al rientro dal riposo lungo, il CUS riprende la testa e si porta a +6 (46-40 al 30’), allungando poi il margine nell’ultima frazione, fino al +13 finale. Ai turritani non bastano i 26 punti firmati da Sahud, miglior realizzatore di giornata, per portare a casa il successo.

Aggancio. CMB Porto Torres raggiunto al secondo posto da Elmas, vittorioso sul parquet della Santa Croce Olbia per 59-78. Ospiti sul +9 al 10’ (13-22). Margine che aumenta nel corso del secondo quarto, fino ad arrivare alla doppia cifra (30-45 al 20’). Terzo quarto equilibrato, con la distanza tra le due squadre che rimane quasi immutata (48-62 al 30’) fino al nuovo break nel finale, il punteggio sul +19 al 40’ per il quintetto allenato da Giancarlo Bogo. Top scorer della gara è Masala, della Santa Croce, con 20 punti segnati.

Al centro. Bella vittoria dell’Atletico Cagliari che si impone in casa contro la SAP Alghero (94-75). Cagliaritani che nei primi 10’ volano sul +14 grazie alla grande vena offensiva (36-22 il parziale). Nel secondo quarto la situazione non cambia, con l’Atletico che va all’intervallo sul +16 (55-39). Nella ripresa i padroni di casa gestiscono la situazione, mantenendo sempre un margine di sicurezza. Tra i ragazzi allenati da Pierfrancesco Zurru spiccano i 27 punti segnati da Pandori. Convincente anche il successo dell’Assemini sul campo della Ferrini Quartu (79-86). Asseminesi che prendono il largo nei quarti centrali della sfida (33-48 al 20’ e 46-62 al 30’) per poi gestire negli ultimi 10’. Tra gli ospiti, da segnalare i 19 punti di Biggio.

Squilli. Belle vittorie casalinghe, infine, per San Sperate e Mogoro. Il San Sperate vince 99-95 contro il Sinnai, in una gara nel quale gli attacchi hanno mostrato di essere particolarmente ispirati. Ospiti che conducono le danze per 30’ di gioco (27-28 al 10’, 47-54 al 20’ e 71-77 al 30’). Il quintetto allenato da Jean Patrick Sorrentino, però, nell’ultimo quarto ha maggiore lucidità, aggancia e sorpassa la formazione avversaria portando a casa la quarta vittoria stagionale. Al Sinnai non bastano i 36 punti messi a referto da Carrucciu. Il Mogoro, infine, torna alla vittoria contro il Cus Sassari (70-63 il finale) e conquista il terzo successo della stagione. Ospiti avanti all’intervallo sul 30-35. Margine che sale a +6 al 30’ (42-48), prima dell’ultimo parziale, nel quale i mogoresi effettuano il sorpasso, grazie anche ai 13 punti firmati dal solito Piras.

© Riproduzione riservata