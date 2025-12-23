Cambio in panchina per il Villasimius nel campionato di Eccellenza. La società gialloblù ha comunicato ufficialmente di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Antonio Prastaro.

La decisione è stata annunciata dal presidente e dalla dirigenza attraverso una nota ufficiale, nella quale il club ha voluto ringraziare il tecnico per il lavoro svolto, augurandogli al tempo stesso le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

Il nome del nuovo allenatore verrà reso noto alla ripresa degli allenamenti. Al momento, secondo le prime indiscrezioni, tra i possibili sostituti circolano i nomi di Sebastiano Pinna e Michele Filippi, entrambi profili conosciuti nell’ambiente del calcio regionale. La società ha assicurato che ulteriori aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore.

