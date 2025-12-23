Con 23 punti e il nono posto in classifica a una giornata dalla fine del girone di andata, l’Arzachena è in media per l’obiettivo stagionale.

Una salvezza tranquilla è il traguardo indicato dalla società dall’inizio del campionato di Promozione, in cui la squadra di Mauro Ottaviani ha ottenuto finora 7 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, l’ultima delle quali maturata in casa domenica contro la capolista Alghero, che ha espugnato il Biagio Pirina di misura con un gol di Barboza prima dell’intervallo.

L’altro non secondario obiettivo resta la valorizzazione dei giovani, che anche contro la corazzata allenata dall’ex Mauro Giorico non hanno sfigurato, a partire da Cannone e Saggia, tra i migliori in campo.

Soddisfatto Ottaviani, che per la sosta invernale ha concesso qualche giorno di riposo ai suoi giocatori, che torneranno al lavoro lunedì al Geovillage di Olbia, in vista della prima partita del 2026, che chiuderà il girone di andata del girone B il 6 gennaio, a Galtellì contro il Tuttavista, così come il presidente Pasquale Cossu e il direttore sportivo Antonello Zucchi, già intervenuto sul mercato con due innesti importanti come Loddo e Zelayeta, titolari contro l’Alghero.

© Riproduzione riservata