Promozione, respinto il ricorso dell'Ovodda: il Selargius conserva i tre punti conquistati sul campoLa squadra contestava la posizione del giocatore Reginato
Il giudice sportivo del Comitato regionale della Figc ha respinto il reclamo dell'Ovodda che chiedeva la vittoria a tavolino dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Selargius.
All'origine del ricorso la posizione del calciatore del Selargius Gianluca Reginato che secondo la società ricorrente non poteva essere schierato dovendo scontare una squalifica relativa al precedente campionato Juniores.
Il giudice sportivo ha invece omologato il risultato di 3-1 a beneficio del Selargius.
Il giocatore Reginato sconterà la squalifica in una gara del campionato juniores.