Con un poker firmato da Bonivardi, Stafisso, Babou e Bonacquisti, l’Arzachena batte il Bosa e si regala davanti al suo pubblico la quattordicesima vittoria in campionato.

Per sbloccare la sfida della 15ª giornata di ritorno di Promozione gli smeraldini ci impiegano 22’: letale la punizione battuta da Bonivardi. Trovato il vantaggio, i galluresi vanno a caccia del raddoppio, che arriva a ridosso dell’intervallo con Stafisso, al primo centro stagionale.

Nella ripresa, tempo 3’, Babou cala il tris. Arrivato al Biagio Pirina per strappare punti salvezza all’Arzachena, il Bosa prova a reagire e 3’ dopo accorcia le distanze con Abumkarab. La partita, però, non cambia volto, e allo scadere capitan Bonacquisti sigla il 4-1. Un risultato che bissa quello dell’andata e che vale quota 51 nel girone B, nella parte alta della classifica a due turni dalla fine.

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