Domani, in omaggio con L'Unione Sarda, uno speciale di 24 pagine dedicato alla festa di Sant'Efisio. All'interno le tappe del pellegrinaggio che, per la 370.ma volta, attraverserà Cagliari, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula, con l'attesa e l'emozione delle comunità.

Tutte le novità sul trasporto del cocchio con il simulacro del santo. Il ruolo delle Confraternite. Le interviste all'arcivescovo di Cagliari e all'Alter Nos. Storie inedite del martire più amato dai sardi. L'inserto, che sarà in tutte le edicole della Sardegna e nella versione digitale, è coordinato dal vicedirettore Giulio Zasso con il contributo di tutta la Redazione.

(Unioneonline)

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