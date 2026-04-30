Partirà oggi il fine settimana di partite nei principali tornei regionali. Previsti, infatti, due anticipi in Divisione Regionale 2.

Serie B Femminile. La Mercede Alghero, già certa di aver vinto il girone regionale, giocherà sul campo de Il Gabbiano. Il programma dell’ottava giornata di ritorno: Antonianum Quartu-Fenix Sassari, sabato ore 18.30; Astro Allianz Ambrosini e Murru-Su Planu, domenica ore 18; Il Gabbiano-Mercede Alghero, domenica ore 18.30; Elmas-Pallacanestro Nuoro, domenica ore 16. Riposa San Salvatore Selargius.

Divisione Regionale 1. Fari puntati su Genneruxi e SAP Alghero, terza e decisiva gara dei quarti di finale playoff. La vincitrice raggiungerà in semifinale CMB Porto Torres (vincente nella serie contro Sinnai), Astro (che ha supera l’Atletico Cagliari) ed Elmas (ha avuto la meglio nelle due gare contro il CUS Sassari). Nel girone playout in campo per la terza di andata. Playoff. Quarti di Finale. Gara 3: Genneruxi Cagliari-SAP Alghero, domenica ore 18.30 (serie 1-1). Playout. Terza giornata di andata: Assemini-San Sperate, domenica ore 19.30; Santa Croce Olbia-Basket Mogoro, domenica ore 19.30. Riposa Ferrini Quartu.

Divisione Regionale 2. Doppia sfida stasera nel girone meridionale. In campo l’Azzurra Oristano, vice-capolista assieme a Cagliari Basket e CUS Cagliari che ospita Carbonia, e Condor Monserrato, che cercherà la vittoria contro Il Gabbiano per agganciare le prime 4 posizioni. Al Nord in campo per la gara di ritorno degli spareggi playoff che valgono l’accesso ai quarti di finale. Sud. 13sima giornata di ritorno: Azzurra Oristano-Carbonia, oggi ore 20; Condor Monserrato-Il Gabbiano, oggi ore 21; Marrubiu-Beta, domani ore 21; Carloforte-Antonianum Quartu, sabato ore 19; CUS Cagliari-Iglesias, domenica ore 19; Settimo-Genneruxi, domenica ore 18.30; Serramanna-Cagliari Basket, domenica ore 19; La Casa del Sorriso-Primavera Gonnosfanadiga, lunedì ore 21.15. Nord. Spareggio Playoff. Gara di ritorno: Olimpia Olbia-CMB Porto Torres, domenica ore 18.30 (andata 95-70); Shardana Basket-Accademia Olmedo, domenica ore 20 (andata 76-62); Sant’Elene-Arzachena, sabato ore 18 (andata 51-60); Dinamo 2000-Virtus Olbia, sabato ore 18.30 (andata 72-75).

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