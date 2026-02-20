Rugby, Olbia contro i CavalieriPer la dodicesima giornata di Serie B, le api ospitano l'Union Prato Sesto
Domani, alle 14.30, per la dodicesima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Olbia riceve i Cavalieri Union Prato Sesto al Campo Basa.
Le api sono seconde in classifica, a pari punti con il Perugia, e sono reduci dalla vittoria per 12-10 sul campo del Roma Olimpic Club.
I toscani sono invece settimi, dopo il 15-10 subito a domicilio per mano dell'Unione Firenze.
All'andata, i galluresi si imposero 31-3.
Dirigerà l'incontro il signor Massimiliano Dui di Nuoro.