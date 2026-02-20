Dopo due sconfitte consecutive, l’ultima maturata a Sa Duchessa contro Trieste al termine di una gara ben interpretata solo nella prima metà, il Cus Cagliari è chiamato a una reazione immediata. Sabato alle 19 le universitarie saranno impegnate sul parquet del Basket Girls Ancona, in una sfida delicata per gli equilibri della parte bassa del girone B di Serie A2 Femminile.

La classifica è corta e fluida: il Cus resta a ridosso della zona playoff, ma un ulteriore passo falso potrebbe riaprire scenari meno tranquilli. Ancona, penultima e distante quattro punti dalle cagliaritane, rappresenta uno snodo cruciale proprio in quest’ottica.

Coach Federico Xaxa si attende risposte soprattutto sul piano dell’atteggiamento e della continuità. Contro Trieste la squadra aveva mostrato buone cose nella prima parte di gara, prima di perdere lucidità e compattezza. In terra marchigiana serviranno quaranta minuti di attenzione, intensità difensiva e gestione dei possessi, evitando cali di tensione in una partita che si preannuncia equilibrata e probabilmente decisa dagli episodi.

Anche le padrone di casa, guidate da coach Piccionne, arrivano da due battute d’arresto e vedono nella sfida di sabato un passaggio fondamentale per restare agganciate alla corsa salvezza. All’andata il CUS si impose 65-49, ma il momento della stagione e la pressione crescente rendono il confronto completamente diverso.

