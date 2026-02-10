Il maltempo ha accentuato i problemi della viabilità nelle città e nei paesi dell’Isola.

Sulla Statale 131 il “tappo” tra Nuraminis e Serrenti, ma nel lungo elenco ci sono anche le gallerie di Sassari e Sedilo. O i cantieri di Torralba e Macomer. E, ancora, sulla 131 Dcn tra Nuoro e Olbia.

Problemi causati dalle piogge anche nelle strade di Cagliari. Un caso la Provinciale 2, tra il Sulcis Iglesiente e il capoluogo. E nelle zone montane i problemi sono rappresentati dalle frane e dagli animali vaganti.

