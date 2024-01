Sei gli anticipi del campionato di Promozione, validi per l'ultima giornata di andata. Nel girone A, il Castiadas ha sconfitto (2-0) l’ostica Gialeto con due gol nel finale firmati da Falciani e Cabras. Vittoria (3-1) interna anche per il Lanusei contro il fanalino di coda Gonnosfanadiga. Per gli ogliastrini reti di Ferrer, Carroccia e Prieto. Il Selargius ha espugnato (0-2) il campo dell’Arbus grazie alla doppietta di Argiolas.

Orrolese-Cus Cagliari si gioca alle 18.

Nel girone B, terminata in parità Fonni-Macomerese (2-2). Dopo il vantaggio degli ospiti con Lauria, il Fonni ha ribaltato il risultato con Gentini e Cocco. Poi il pari della squadra di Scotto. Catta ha parato un rigore sul’1-1.

Pareggio anche tra Porto Torres e Sennori (1-1). I turritani, che erano sotto, hanno pareggiato con Bernardini.

Gli incontri di domani: alle 15 Arborea-Pirri, Tortolì-Villamassargia, Guspini-Idolo, Terralba-Atletico Cagliari e Verde Isola-Monastir (girone A), Abbasanta-Luogosanto, Alghero-Ovodda, Bonorva-Posada, Coghinas-Santa Giusta, Nuorese-Lanteri, Siniscola-Stintino e Usinese-Tuttavista.

