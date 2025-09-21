Promozione: nel girone A bene Castiadas, Jerzu, Terralba, Samugheo, Pirri e OvoddaNel girone B successi per Alghero, Castelsardo, Bonorva e Bosa
Dopo i sei anticipi di ieri si è completato oggi il quadro della seconda giornata del campionato di Promozione.
Nel girone A, il Castiadas piega (3-1) il Selargius. Le reti dei sarrabesi di Carboni, Bapignini e Marci. Per i granata Marci. Il Terralba batte (1-0) l’Arborea. A punteggio pieno anche lo Jerzu di Piccarreta che espugna (1-2) il campo del Cus Cagliari. Le altre: Atletico Cagliari-Samugheo 2-3, Baunese-Pirri 2-3 e Ovodda-Freccia Partis Montis 4-0. In corso Vecchio Borgo Sant’Elia-Villacidrese.
Giocate ieri: Tharros-Tonara 2-2 e Uta-Guspini 0-3.
Nel girone B, l’Alghero supera (2-0) il Coghinas. Castelsardo corsaro (0-1) sul campo del Li Punti. Pareggio (0-0) tra San Giorgio Perfugas e Campanedda. Chiudono Stintino-Bonorva 1-2 e Tuttavista-Bosa 1-2.
Disputate ieri: Bono-Luogosanto 0-2, Ghilarza-Usinese 3-4, Ozierese-Macomerese 2-2 e Thiesi-Arzachena 0-1.