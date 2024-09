Si è giocata oggi la quarta giornata di andata del campionato di Promozione. Nel Girone A, la Tharros supera (3-2) l’Idolo e scavalca in prima posizione l’Atletico Cagliari, battuto (0-1) e agganciato in classifica dalla Villacidrese. Il Castiadas supera (2-0) l’Uta e sale in quarta posizione in compagnia del Lanusei che ha sconfitto (1-0) il Selargius. Vittoria (1-0) per il Guspini contro il Tortolì. Importante successo (1-0) del Villamassargia contro l’Arborea. Terminate in parità, entrambe col risultato di 1-1, Terralba-Sant’Elena e Pirri-Masainas. In corso Orrolese-Cus Cagliari.

Nel Girone B, il Castelsardo piega (3-1) l’Usinese e vola al comando della classifica. Seconda posizione per il Luogosanto grazie alla vittoria (2-0) contro il Sennori. Con gli stessi punti (9) del Luogosanto anche il Bonorva che si è imposto (1-2) a Tonara. Cinquina (5-0) dell’Arzachena contro l’Ovodda. Pioggia di gol (3-3) nella super sfida Coghinas-Buddusò. Pareggio (1-1) esterno dell’Atletico Bono contro lo Stintino. Pari senza reti tra Abbasanta e Lanteri. Il Siniscola affonda (2-1) la Macomerese, Bosa-Tuttavista Galtellì 2-2.

© Riproduzione riservata