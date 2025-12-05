Tempo di voltare pagina per il Cus Cagliari, chiamato a tornare subito in campo dopo la sconfitta rimediata a Bolzano. Le universitarie saranno impegnate sabato sera a Rovigo (palla a due alle 20.30) nella sfida contro la Solmec Rhodigium Basket, confronto diretto in chiave salvezza tra due squadre appaiate a quota 6 punti nella classifica della Serie A2 Femminile.

La formazione veneta è reduce da una serie di buone prestazioni contro avversarie di alto livello come Ragusa e Alpo, ma non centra la vittoria da circa un mese ed è ancora alla ricerca del primo successo casalingo stagionale. La squadra allenata da Maria Giulia Pegoraro può contare su un organico profondo, con elementi di valore come Stoichkova, Zanetti, Viviani e Leghissa, capaci di incidere su entrambi i lati del campo.

Per il Cus sarà fondamentale ritrovare solidità difensiva, la principale arma che ha permesso alle cagliaritane di conquistare finora tre successi. Servirà anche un salto di qualità nelle percentuali offensive, dopo le difficoltà emerse nell’ultimo turno, con Tea Peric fermata a soli 4 punti, così come un contributo più continuo da Granzotto e Piędel. Resta inoltre da valutare la possibile disponibilità di Giorgia Bovenzi: la decisione sul suo impiego verrà presa solo a ridosso della partenza per il Veneto.

© Riproduzione riservata