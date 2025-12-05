Nulla è cambiato nelle primissime posizioni della classifica dei migliori del girone A di Promozione. In testa, sempre con undici punti, c’è l’attaccante del Terralba Andrea Sanna. Alle sue spalle, a quota dieci, il quartetto formato da Edoardo Sedda (Ovodda), Alberto Usai (Selargius), Marco Gianoli (Tharros) e Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia).

Nono voto per Gino Noli del Tonara, che raggiunge Mirco Carboni (Castiadas), Andrea Girseni e Matteo Mandis (Freccia Parte Montis), oltre a Daniele Santilli (Vecchio Borgo Sant’Elia). A quota otto punti ci sono Emanuele Nenna (Calcio Pirri) e Michel Milia (Uta 2020).

Nel girone B, il leader della speciale classifica è Federico Pireddu del Li Punti, che ha ottenuto il suo decimo voto. A nove punti avanza il capitano dell’Arzachena Danilo Bonacquisti, che raggiunge il compagno Edoardo Donati e Juan Vera Rubio della Macomerese. Con otto punti, gruppo folto composto da: Diego Barboza (Alghero), Domenico Saba (Bonorva), Giovanni Moroni (Castelsardo), Santiago Mateucci e Predrag Radovanovic (Coghinas), Luca Barone (Luogosanto) e Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista).

GIRONE A



11 PUNTI: Andrea Sanna (Terralba Bellu).

10 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda); Alberto Usai (Selargius); Marco Gianoli (Tharros); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).

9 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Andrea Girseni e Matteo Mandis (Freccia P.M.); Gino Noli (Tonara); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

8 PUNTI: Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Michel Milia (Uta 2020).

7 PUNTI: Paolo Atzeni (Arborea); Giacomo Caddeo (Atl. Cagliari); Santiago Pendin (Baunese); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Francesco Piras (Freccia P.M.); Abdoulaye Mboup (Guspini); Daniel Bilea (Ovodda); Nicola Orrù (Tharros); Gian Marco Trogu (Tonara); Raffaele Picciau (Uta 2020); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

6 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Manuel Littera (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes (Baunese); Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Fabio Fredrich (Castiadas); Angelo Marci (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Agustin Acosta (Tonara); Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

10 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).

9 PUNTI: Danilo Bonacquisti e Edoardo Donati (Arzachena); Juan Vera Rubio (Macomerese).

8 PUNTI: Diego Barboza (Alghero); Domenico Saba (Bonorva); Giovanni Moroni (Castelsardo); Santiago Mateucci e Predrag Radovanovic (Coghinas); Luca Barone (Luogosanto); Nathan Lucas Aquilon (Tuttavista 2, Atl. Bono 6).

7 PUNTI: Alessio Fadda (Alghero); Gavino Molozzu (Atletico Bono); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Mattia Asara (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Paolo Tuccio (Li Punti); Nahuel Mendez (Ozierese); Oscar Kevin Foddai e Luca Olianas (Thiesi); Manuel Rodriguez (Tuttavista); Victory Igene (Usinese).

6 PUNTI: Augusto Bonivardi (Arzachena); Francesco Mannoni e Samuele Pinna (Bonorva); Claudio Fadda (Bosa); Andrea Zinellu (Li Punti); Dramane Cissè e Massimo Cosseddu (Luogosanto); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Antonio Fantasia e Gonzalo Ferro (Ozierese); Giuseppe Pitruzzello (San Giorgio P.); Ignacio Marroquin (Stintino); Roberto Sanna (Tuttavista); Cristian Irde (Usinese).

