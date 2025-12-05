Si giocano tra sabato e mercoledì i recuperi del Campionato Invernale regionale di tennis maschile e femminile a squadre.

La Prima serie maschile si decide domani, con la disputa dell'anticipo dell'ultima giornata che dalle 11 vedrà affrontarsi le due prime in classifica, Tc Terranova A e Tc Cagliari A.

Prima serie maschile.

Tc Terranova A-Tc Cagliari A (sabato 6, ore 11)

Tc70 Oristano-Torres Tennis (mercoledì 10)

La classifica: Tc Cagliari A* e Tc Terranova A* 10; Poggio Sport Village A* 6; Torres Tennis** 4; Tc Moneta* e Tc70 Oristano* 2; Tc Alghero A* 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno).

Prima serie femminile.

Quattro Mori Tennis Team A-Torres Tennis (sabato 6)

Tc Alghero-Tc Cagliari A (si riparte da 1-0)

Quattro Mori Tennis Team A-Tc Alghero (domenica 7)

La classifica: Torres Tennis** 8; Quattro Mori Tennis Team A*** e Sporting Ct Quartu A* 6; Tc Cagliari A** e Tc Terranova A* 4; Cus Cagliari 2; Tc Alghero*** 0. (* una partita in meno, ** due partite in meno, *** tre partite in meno).

© Riproduzione riservata