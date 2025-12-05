L'Uta ha ufficializzato l'arrivo di Lorenzo Pionca. Si tratta di un difensore classe 2005 che, a seguito della partenza di Pietro Aretino (direzione Atletico Cagliari), andrà a rimpolpare il reparto arrestrato del nuovo tecnico Madau.

Dopo l'esordio in Promozione con la maglia dell'Atletico Cagliari, Pionca ha militato in Serie D vestendo i colori dell'Atletico Uri. Successivamente si è trasferito al Castiadas nuovamente in Promozione. Il ragazzo potrà essere una risorsa per il nuovo Uta di Madau che punta fortemente a rialzarsi dall'ultimo periodo con parecchi alti e bassi e agguantare l'obiettivo della salvezza.

