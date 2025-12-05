Nella lista dei convocati dell’Olbia per il match col Trastevere spiccano i nuovi acquisti Andrea Congiu e Gianmarco Fiorletta. Ma anche l’assenza di Fabrizio Buschiazzo, vittima di un virus intestinale.

Il primo, difensore esperto con trascorsi importanti in Sardegna, è stato presentato ufficialmente ieri, mentre Fiorletta, centrocampista classe 2006 cresciuto nelle giovanili del Frosinone e reduce dall’esperienza al Sondrio di Marco Amelia, ex tecnico dei bianchi, lo sarà nelle prossime ore. Intanto partirà stasera col resto del gruppo per Civitavecchia.

Destinazione finale il Trastevere Stadium di Roma, dove domani pomeriggio la squadra di Giancarlo Favarin se la vedrà con la vice primatista del girone G dopo aver fermato al turno precedente sull’1-1 la capolista Scafatese al Nespoli.

Scontata la squalifica, per l’anticipo della 15ª giornata del campionato di Serie D torna a disposizione Roberto Biancu, ma della spedizione farà parte anche Domenico Petrone, che domenica scorsa, nel finale del match con la Scafatese, ha rimediato una distorsione alla caviglia destra.

I convocati

Portieri: Viscovo, S. Perrone.

Difensori: Congiu, Moretti, M. Perrone, Petrone.

Centrocampisti: Biancu, Cabrera, Fiorletta, Islam, Mameli, Saggia.

Attaccanti: Cassitta, Deiana Testoni, Furtado, Marrazzo, Ragatzu.

Squadre in campo alle 14.30: Trastevere-Scafatese sarà diretta dall’arbitro Salvatore Montevergine di Ragusa (assistenti Roberto Cracchiolo e Manfredi Canale della sezione di Palermo).

Quanto alle vicende extra campo, da Tempio arriva la notizia che l’udienza per l’istanza di liquidazione giudiziale presentata a fine ottobre da un tesserato, per una somma pari a 35mila euro circa, è stata fissata per il 25 febbraio (giudice relatore Antonia Palombella).

Interpellato sull’argomento, alla domanda su come affronterà eventualmente l’udienza per scongiurare il fallimento del club – gravato da diversi milioni di euro di debiti – qualora dovesse diventare il proprietario dell’Olbia Calcio, l’imprenditore brianzolo Romi Fuke ha replicato: “Capiamo. È in fase di valutazione, in quanto rientra tra gli argomenti su cui stiamo ragionando perché fa parte della situazione debitoria complessiva dell’Olbia”.

