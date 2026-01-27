Promozione, l'Arzachena recupera con l'Atletico Bono: si gioca a Telti per l'indisponibilità del Biagio PirinaLa gara, valida per la quarta giornata di ritorno del campionato, era stata rinviata per lutto
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’Arzachena torna in campo per recuperare la sfida casalinga con l’Atletico Bono. La gara, valida per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Promozione, è stata rinviata sabato per un «grave lutto che ha colpito la comunità di Bono», come comunicato dal club gallurese alla vigilia del match, e andrà in scena domani allo stadio Santa Vittoria di Telti per l’indisponibilità del Biagio Pirina di Arzachena a causa dei lavori di manutenzione del manto erboso.
Considerato anche il rinvio per maltempo del turno infrasettimanale, che verrà recuperato il 18 febbraio e opporrà i biancoverdi in trasferta al Li Punti, la squadra di Mauro Ottaviani torna a giocare distanza di 10 giorni dall’ultima partita, nella quale ha battuto il Thiesi 3-1.
Penultimo in classifica con 11 punti, l’Atletico Bono viene invece dalla sconfitta col Luogosanto, e arriverà a Telti affamato di punti salvezza. Un avversario da non sottovalutare per l’Arzachena, che vincendo domani aggancerebbe al sesto posto la Macomerese con 33 punti, guadagnando terreno in ottica playoff.
Squadre in campo alle 16: Arzachena-Atletico Bono sarà diretta dall’arbitro Samuel Pilo della sezione di Sassari.