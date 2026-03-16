Referendum, arrivano i big di FdI. A Cagliari il deputato Francesco Filini: «Riforma attesa da oltre 30 anni»

Ultima settimana di appelli per il referendum sulla Giustizia e anche dal fronte del "sì" alla riforma, si intensificano nell'Isola gli arrivi di big nazionali. Fratelli d'Italia ''schiera'' il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami: sarà domani mattina a Iglesias e Oristano e di sera a Porto Torres, Sassari e Alghero. Sempre domani, di pomeriggio, tappa a Quartu, per Chiara Colosimo presidente della Commissione parlamentare Antimafia. Giovedi a Sorso interviene Sara Kelany, responsabile nazionale del comitato per il "sì" che poi parteciperà anche alla chiusura della campagna referendaria, venerdì a Olbia. Oggi a Cagliari, invece, intervento del deputato Francesco Filini, tra i principali autori del programma di governo di Giorgia Meloni. Ha ribadito che la riforma è attesa in Italia da oltre trent'anni, ricordando come abbia trovato ampio consenso nel suo percorso in Parlamento. Filini ha quindi parlato di strumentalizzazioni delle opposizioni, escludendo si tratti di un voto politico: «Qualunque sarà l'esito del referendum - ha detto - non ci saranno elezioni anticipate».

FRANCESCO FILINI DEPUTATO FRATELLI D'ITALIA