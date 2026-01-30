Per studiare la strategia da mettere in campo domani nell’anticipo col San Giorgio Perfugas l’Arzachena ha 24 ore.

Dopo il recupero con l’Atletico Bono, Mauro Ottaviani ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra, che si è ritrovata stamattina al Geovillage di Olbia per preparare la sfida valida per la 5ª giornata di ritorno del campionato di Promozione. Reduci da quattro risultati utili, gli smeraldini arrivano all’appuntamento carichi di entusiasmo e determinazione, la stessa che gli ha permesso di conquistare il sesto posto in classifica con 33 punti nel girone B.

L’avversario, decimo con 26 punti, viene, invece, da tre sconfitte, e non vince da metà dicembre, per cui non sarà meno determinato. “Sarà un’altra partita difficile, come lo sono tutte, a maggior ragione nel girone di ritorno, dove ogni punto pesa il doppio”, sottolinea Ottaviani. “È una trasferta da affrontare col piglio giusto, quello che, in parte”, aggiunge il tecnico dell’Arzachena, “è mancato mercoledì contro l’Atletico Bono, contro il quale l’abbiamo spuntata solo all’ultimo minuto. Sarà difficile anche per loro”.

Squadre in campo domani alle 15 allo stadio comunale Badu e Linos di Perfugas: San Giorgio Perfugas-Arzachena sarà diretta dall’arbitro Nicolò Fronteddu di Nuoro, assistito da Fabio Torsani e Marco Fara della sezione di Oristano.

