Ultimi decisivi impegni nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. Quindicesima e ultima giornata di campionato nel girone Sud; al Nord, invece, in campo per i quarti di finale playoff.

Sud. Nonostante manchi ancora qualche recupero per chiudere ufficialmente la regular season, con l’ultimo turno sono ora ufficiali le 4 squadre che accedono alle semifinali playoff. Oltre al Serramanna, prima in classifica che ha staccato il pass già da qualche settimana, ci saranno anche CUS Cagliari, Condor Monserrato e Azzurra Oristano. Nell’ultima giornata la capolista si è imposta con il punteggio di 78-58 contro La Casa del Sorriso. Sconfitta in casa, invece, per il CUS Cagliari nel derby contro il Cagliari Basket (che chiude in quinta posizione) per 51-57. Colpo esterno del Condor, sul parquet di Settimo, per 53-61, al termine di una partita sempre passata al comando. Tra i padroni di casa, da segnalare la prestazione di Lai, autore di 19 punti. L’Azzurra Oristano, invece, batte a domicilio l’Antonianum Quartu per 67-85 e blinda il quarto e ultimo posto che vale la post season. Nelle altre gare dell’ultimo impegno di regular season, spicca il colpo esterno dell’Iglesias, sul campo de Il Gabbiano, per 52-74. Chiudono la stagione con un successo casalingo, infine, Carloforte, contro il Beta (80-65 e Piazzi da 22 punti), Marrubiu, sul Carbonia (67-44 e Santucciu top scorer con 24 punti), e Genneruxi, sulla Primavera (71-61). Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le date e gli incroci playoff.

Nord. Sennori, Masters Sassari e Olimpia Olbia accedono alle semifinali playoff. I sennoresi si impongono in gara 2 sul parquet della Dinamo 2000 per 61-80 e staccano il biglietto per la “Final Four”. Colpo esterno della Masters Sassari, che chiude la serie contro lo Shardana Basket, vincendo 67-84. Tra i sassaresi è Piras il migliore con 32 punti. Infine, l’Olimpia Olbia, dopo aver vinto gara 1 in trasferta, si impone tra le mura di casa contro il Macomer 2.0 (77-68), ribalta il pronostico della vigilia e prenota un posto tra le prime 4. Rimane, però, ancora un’ultima casella da assegnare; a contendersi il posto Mercede Alghero e S. Elene. La serie vede i catalani in vantaggio (grazie alla vittoria per 73-56). Domani, palla a due alle 21, si scenderà in campo a Dorgali per la seconda partita della serie. La Mercede, dovesse ottenere la vittoria, chiuderebbe la serie e accederebbe alle “Final Four”; in caso di successo della S. Elene si andrebbe a gara 3.

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