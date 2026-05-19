Si respira il clima delle enormi occasioni a Sant'Antioco, a 24 ore dalla partita d'andata che potrà decidere il futuro del club lagunare, giunto secondo nel girone B della Prima Categoria alle spalle dell'Atletico di Masainas e pertanto in lizza per salire in Promozione dopo gli spareggi. Sarà infatti domani 20 maggio, la Gioventù Sarroch l’avversaria dell’Antiochense per i Playoff. I lagunari sono pronti. La Gioventù Sarroch ha lottato con l’Accademia Sulcitana fino al 92’ quando ha subito il gol partita. Adesso la formula prevede gare di andata e ritorno (Antiochense -Sarroch domani a Giba alle ore 18, quindi il 24 maggio a Sarroch ) e finali in campo neutro il 31 maggio per primo e terzo posto contro Fonni o Lanteri. Secondo il direttore sportivo Mariano Gala "si tratta della pagina più importante e bella della nostra giovane storia: purtroppo non giocheremo a Sant’Antioco, ma non importa: Giba e’ ormai il nostro fortino dove i tifosi con sacrificio ci hanno sempre sostenuto". Lo stadio di Sant'Antioco è ancora sottoposto a lavori: "Giba ci ha ospitato per un anno intero facendoci sentire come a casa". L'Antiochense, guidato da Fabio Piras, si avvicina a questo appuntamento con la rosa completa e forte di giocatori come Sabiu, Cosa e Muscas cha hanno spesso fatto la differenza.

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