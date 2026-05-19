Domenica 24 maggio, l’Unione Sportiva Arborea, organizza un torneo di calcio giovanile per ricordare la figura di Bruno Schiavon, storico dirigente della società, venuto a mancare lo scorso dicembre.

Per tutta la giornata, saranno tantissimi i giovani che calcheranno il sintetico del campo comunale “Gino Neri”. Tra le categorie che prenderanno parte al torneo ci saranno i Primi Calci, i Piccoli Amici, i Pulcini 1° anno e i Pulcini Misti e gli Esordienti.

Al termine delle partite sono previsti premi per tutte le squadre partecipanti. Una giornata all'insegna dello sport, della passione e dell'amicizia.

«È una manifestazione che si faceva già in passato – commentano Amerigo Colusso, presidente dell’Arborea - quest'anno la riproponiamo e la dedichiamo a Bruno Schiavon, per tanti anni dirigente dell'Unione Sportiva Arborea e negli ultimi presidente onorario. Ci teniamo molto proprio perché è dedicata a Bruno, persona alla quale volevamo molto bene».

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