Playoff, il Muravera ritrova la serie A1Retrocede il Norbello Guilcer
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Il Muravera ritrova la serie A1 femminile due mesi dopo la retrocessione. La squadra “B” ha infatti vinto i playoff della serie A2 disputati a Terni, arrivando prima nel girone con tre vittorie. Nella prossima stagione prenderà il posto in A1 della prima squadra, arrivata ultima e retrocessa. Il Muravera “B” ha prima dominato il girone C della fase a gironi e con Giulia Cavalli, Candela Sanchi e l’imbattuta (e imbattibile) Ainhoa Cristobal si è presentata ai playoff di Terni. Nella prima partita ha battuto 4-0 il Molfetta, successivamente ha superato la Vallecamonica per 4-1. Stesso risultato nell’ultima partita contro il TT Torino nella sfida finale tra le due squadre promosse.
A Terni è stato anche un weekend di playout, dove il Norbello Guilcer non ha mantenuto la seconda serie nazionale ed è retrocesso in B. Rosanna Ferciug, Elisavet Terpou e Lavrukhina Larissa hanno iniziato con una vittoria, 4-2 alla Vallecamonica, poi sono state sconfitte per 4-1 prima dal Sud Tirol e nella partita decisiva dal Carrara.