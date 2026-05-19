Il Deportivo Turritano conquista il Campionato Csi Open di calcio a 11, un risultato importante che premia una stagione lunga e impegnativa, chiusa nel migliore dei modi con la vittoria della finale playoff contro l’ASD Ittiri Calcio per 2-0. Ora la squadra turritana sarà impegnata nelle fasi nazionali del torneo.

Tutto è stato deciso al primo tempo quando a sbloccare il match ci pensa Manca con un gol direttamente da calcio d'angolo. Il raddoppio è firmato da Belmonte, l'uomo definito dei playoff, uno di quei giocatori pronto al ritiro ma che ci ha ripensato, assicurando la sua presenza anche per il prossimo campionato. Un successo quello raggiunto che testimonia impegno, costanza e spirito di gruppo della squadra.

Da parte dell'amministrazione comunale le congratulazioni alla società, allo staff tecnico e a tutti i giocatori che, anno dopo anno, continuano a rappresentare un punto di riferimento positivo per lo sport locale, incarnando i valori più autentici del calcio: rispetto, sacrificio e appartenenza.

Una realtà amatoriale pronta ad affrontare nuovi traguardi.

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