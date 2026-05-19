Lucio Dalla, Tears for Fears e Michael Jackson: il mashup spettacolare di Elio con i tenores di NeoneliNelle trasmissione della Gialappa’s Band minuti di grande musica accompagnata dalle voci dei Neri per caso, dal basso di Faso e dal piano di Cosma
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da Lucio Dalla ai Tears for Fears a Michael Jackson, senza soluzione di continuità: tutta musica e voci, a livelli altissimi.
Un mashup spettacolare quello andato in scena nell’ultima puntata di Gialappa’s Show, sul canale 8.
Protagonista indiscusso Elio, che ha cantato sul tappeto sonoro creato dalle voci dei tenores di Neoneli (la loro fusione si chiama Neonelio) e da quelle dei Neri per Caso. Faso al basso e Vittorio Cosma al piano hanno contribuito a pochi minuti artistici sulle profonde sonorità sarde.
(Unioneonline/E.Fr.)