Da Lucio Dalla ai Tears for Fears a Michael Jackson, senza soluzione di continuità: tutta musica e voci, a livelli altissimi.

Un mashup spettacolare quello andato in scena nell’ultima puntata di Gialappa’s Show, sul canale 8.

Protagonista indiscusso Elio, che ha cantato sul tappeto sonoro creato dalle voci dei tenores di Neoneli (la loro fusione si chiama Neonelio) e da quelle dei Neri per Caso. Faso al basso e Vittorio Cosma al piano hanno contribuito a pochi minuti artistici sulle profonde sonorità sarde.

(Unioneonline/E.Fr.)

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