Una settimana esatta dall'inizio della preparazione per l'Alghero, altra corazzata del campionato Promozione girone B. Tutti agli ordini di mister Giandon e soprattutto senza nessuno intoppo muscolare nel sintetico di Maria Pia. I giallorossi si presentano da matricola, dopo la cavalcata trionfale della scorsa stagione in Prima Categoria. Ma della matricola hanno solo la statistica.

La rosa sulla carta è probabilmente la più forte del campionato (anche se Usinese, Bonorva, Macomerese e altre saranno ossi molto duri). Con elementi che provengono da campionati professionistici e fuori quota ingaggiati dalle giovanili del Cagliari. Alle spalle una società super organizzata ed un ambiente che ha fame di calcio e che non vede l'ora di vedere l'Alghero in campionato superiori. I presupposti per una grande stagione ci sono tutti. Poi il campo dirà l'ultima parola. Come sempre, a cominciare dal prossimo triangolare di Coppa Italia con Porto Torres e Sennori. Prelibato antipasto del campionato.



