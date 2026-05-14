Messa in archivio una stagione complicata culminata con l’amara retrocessione nel campionato di Promozione, la Ferrini Cagliari ha scelto di affrontare queste ultime settimane con lucidità, serietà e responsabilità maturando la chiara volontà di costruire un nuovo percorso fondato su identità, programmazione e ambizione. La stagione 2026/2027 rappresenterà l’inizio di un progetto di rinascita sportiva e strutturale, con l’obiettivo di riportare quanto prima la Ferrini Cagliari nel campionato di Eccellenza.

In quest’ottica, la società comunica la conferma di Nicola Manunza alla guida tecnica della Prima Squadra. «Una scelta di continuità e di fiducia, maturata - spiega la società in un comunicato - nella convinzione che il nostro allenatore abbia le competenze, la professionalità, la conoscenza dell’ambiente e quel senso di appartenenza fondanti di una base solida da cui ripartire per quella che dovrà rappresentare, per tutti, la stagione del riscatto. Vogliamo tornare a essere protagonisti con la consapevolezza che il campionato di Promozione sarà difficile e competitivo ma la società si adopererà col massimo dello sforzo per costruire una squadra ambiziosa e creare le condizioni per riportare questi colori nella massima categoria del calcio dilettantistico sardo che ha onorato per undici stagioni di fila».

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