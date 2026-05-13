Un’esperienza straordinaria, sette anni ricchi di soddisfazioni. L'Atletico Uri e il suo allenatore storico prendono ora due strade diverse. La società si muove alla ricerca del nuovo allenatore.

A Paba non mancheranno sicuramente le offerte§: in passato ha guidato anche il Latte Dolce e il Castiadas in Serie D. Un tecnico insomma di grande professionalità. A Uri oltre che portare la squadra in Serie D, lanciando anche tantissimi giovani, Paba ha contribuito a creare importanti spazi per il calcio femminile rilanciando anche il settore giovanile. Una bella realtà in un piccolo centro della provincia di Sassari.

Ora le strade si dividono. Lo scorso anno la squadra è retrocessa in Eccellenza. Nell'ultima stagione ha mancato di poco i playoff. Ma i risultati colti da Massimiliano Paba sono stati, come detto, complessivamente straordinari.

La società in un suo comunicato «rivolge un sentito e sincero ringraziamento al mister per il percorso condiviso in questi sette anni. Sono state stagioni importanti, vissute con grande professionalità, dedizione, passione, coraggio e profondo attaccamento ai colori della nostra società. Un'esperienza bellissima e unica, della quale oggi andiamo profondamente orgogliosi: dall'Eccellenza ci hai accompagnato per quattro anni nel campionato nazionale di Serie D. In questo percorso non sono mai mancati impegno, sacrificio, serietà, disponibilità e amore per il lavoro svolto, dentro e fuori dal campo. Mister Paba è stato parte integrante della famiglia Atletico Uri, condividendo con noi momenti sportivi, sacrifici, gioie e soddisfazioni: esperienze che resteranno per sempre nella storia del nostro club».

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