Dopo un campionato straordinario, che ha visto l'Antiochense salire (seppur per pochi giorni) in vetta alla classifica del girone B di Prima categoria una prima volta in dicembre, la seconda in aprile, la formazione lagunare si prepara agli spareggi per mettere le mani sui posti ancora disponibili per salire in Promozione. La squadra allenata da Fabio Piras è giunta seconda a due punti dalla vincitrice Atletico di Masainas. La grande opportunità arriverà nel confronto contro la perdente fra Accademia Sulcitana e Sarroch. Primo appuntamento mercoledì 20 maggio ore 18 a Giba. Il ritorno previsto domenica 24 maggio. Un vero e proprio exploit quello della squadra lagunare che, partita da outsider, è entrata di prepotenza nell’élite del calcio sardo. <Si respira il momento magico dell’ambiente - afferma il direttore generale Mariano Gala, fondatore nel 2016 della squadra dilettanti che lotta ormai stabilmente ai vertici della Prima Categoria -viviamo con entusiasmo e serenità questo momento: affronteremo le rivali con rispetto ma decisi a giocarcela: sono orgoglioso di tutta la squadra che ha vinto la partita decisiva ad Isili con in campo due ragazzi 2008, un 2007, un 2006>. La scommessa è caduta anche su giocatori come Christian Muscas (ripresosi da un infortunio) che assieme a Momo Cosa (21 reti, vice capo cannoniere del torneo) e Gabriele Sabiu (19) sono fra i top 11 della girone B della Prima Categoria.

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