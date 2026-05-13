Era il derby più atteso. TT Sassari-Norbello, playoff della serie A1 femminile, previsto ieri sera, non si è giocato. Formalmente il Norbello ha rinunciato, nella pratica ha dovuto farlo, costretto per l’impossibilità di schierare una giocatrice italiana secondo i requisiti del regolamento. E ora rischia la retrocessione. Il TT Sassari va in finale senza giocare, affronterà una tra Castelgoffredo e Sud Tirol. A Bolzano, in garauno hanno vinto le lombarde 3-0.

L’antefatto del derby. E il grave incidente stradale che ha coinvolto Tan Wenling, italo cinese, in Italia da quasi cinque lustri, tesserata da italiana. Durante una breve vacanza in Cina, pochi giorni prima del rientro in Italia l’evento che la costringe in un letto d’ospedale e l’impossibilità di giocare.

Il regolamento federale, oltre a prevedere in ogni partita l’impiego di una giocatrice italiana, dispone che per disputare i playoff ogni atleta debba aver giocato almeno tre partite nella regular season. Eleonora Trudu, l’altra tesserata italiana, ne ha giocato due. Il Norbello ha chiesto una deroga per motivi di forza maggiore, ma la federazione, irremovibile, non l’ha concessa. Con due giocatrici a disposizione, Matelova e Kolish, il Norbello ha optato per la rinuncia. I successivi passaggi potrebbero consistere in una multa e la retrocessione in serie B. Sanzioni più severe sono previste per la presentazione in campo di due soli atleti.

Ieri sera Matelova e Kolish hanno cambiato strada, direzione aeroporto per il rientro a casa. Il Norbello attende le decisioni del giudice sportivo

© Riproduzione riservata