Ultima chiamata per TT Sassari e Muravera. Stasera le due squadre sono chiamate a rimediare alle sconfitte in gara 1 delle semifinali scudetto della serie A1 maschile.

TT Sassari-Messina, si gioca nella Palestra Comunale di Corso Cossiga (ore 19), è il secondo atto. Lunedì a Messina i siciliani si sono imposti 3-1 con i punti del moldavo Ursu (2) e Danilo Faso, per i campioni d’Italia in carica momentaneo pari di Oyebode. Le due squadre, un anno fa, diedero vita alla finale scudetto che si risolse alla terza partita. Anche allora Messina vinse la prima.

All’andata Sassari ha schierato con Oyebode, Puppo e Lorenzo. Artemenko era impegnato sino a ieri a Istanbul nel torneo WTT. Nel Messina, oltre Faso e Ursu ha giocato Kojic, ma oggi potrebbe spuntare l’asso nella manica, il numero uno d’Italia Stojanov.

L’altra semifinale è Bagnolese-Muravera, la squadra del Sarrabus deve recuperare lo 0-3 casalingo di lunedì. I lombardi hanno concluso la regular season al primo posto, in coabitazione con il TT Sassari ma con i migliori risultati negli scontri diretti. Il Muravera, al primo anno nella massima serie, ottenuta la salvezza e la qualificazione ai playoff, ha impiegato atleti italiani molto giovani che hanno fatto esperienza ad alti livelli. Nel match di andata hanno giocato Trevisan, Giordano e Putuntica, opposti e sconfitti da Soderlund, De Las Heras e Bobocica.

Le eventuali terze partite si giocheranno sabato a Sassari e Bagnolo San Vito.

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