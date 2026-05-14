L’Esperia parte male nei quarti di finale playoff di Serie B Interregionale. In Gara 1 la Scandone Avellino conferma il proprio ruolo di favorita e supera nettamente i rossoblù con il punteggio di 99-66, indirizzando la sfida già nel primo tempo.

La squadra di Federico Manca, reduce dalle fatiche della “bella” vinta a Brindisi appena quattro giorni fa, ha pagato soprattutto l’intensità e la qualità offensiva degli irpini, incapace di trovare continuità difensiva e di arginare le iniziative dei padroni di casa. A trascinare Avellino è stato in particolare lo sloveno Primoz Kmetic, autore di 19 punti con ottime percentuali dall’arco.

La gara. L’avvio ha subito sorriso alla Scandone, partita con un parziale di 9-2 che ha costretto l’Esperia a inseguire fin dai primi possessi. Picciau ha provato a tenere a contatto i cagliaritani nel primo quarto, ma col passare dei minuti Avellino ha preso definitivamente il controllo della sfida grazie alla pressione difensiva e ai tanti punti prodotti in campo aperto.

Kmetic e Ragusa hanno allargato il divario fino al +21, mentre l’Esperia ha faticato a trovare ritmo offensivo e solidità nella propria metà campo. Alla pausa lunga il margine era già ampio (52-36) e nella ripresa la situazione non è cambiata.

I rossoblù hanno tentato una timida reazione, senza però riuscire a riaprire realmente la gara. Avellino ha continuato a giocare con grande fluidità offensiva, chiudendo la contesa senza particolari difficoltà.

La serie si trasferisce ora al PalaPirastu, dove sabato alle 19 andrà in scena Gara 2. Per evitare l’eliminazione e portare la sfida alla “bella”, l’Esperia dovrà ritrovare prima di tutto la sua solidità difensiva.

Avellino-Esperia 99-66

Scandone Avellino: Scanzi 3, Cioppa, Cantone 5, Ragusa 14, Kmetic 19, Duranti 6, Stefanini 10, Gay 5, Galli 3, Donda 17, Vitale 17. Allenatore Dell’Imperio

Confelici Carni Cagliari: Porcu, N. Manca 3, Cabriolu ne, Giordano 14, Potì 14, Frattoni 11, Thiam, Picciau 10, Locci 3, Pili 9, Morgillo 2. Allenatore F. Manca

Parziali: 22-14; 52-36; 79-53

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