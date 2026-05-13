Anche il campionato di Prima Categoria é giunto, domenica scorsa, al suo naturale capolinea, per ciò che concerne la stagione regolare. Da domenica 17 prenderanno il via i playoff e i playout. Nei gironi C e D , di cui settimanalmente ci occupiamo , non figurano formazioni " Galluranglonesi", coinvolte in questi "straordinari". Per tutte si intende : Valledoria, Badesi 09, e Lauras, per quanto riguarda il girone D; l'Oschirese per quello Ce.

In ogni caso prima di fare un resoconto finale sulle squadre appena citate é doveroso parlare del lutto che sta vivendo Luras, dove varie associazioni sportive del paese hanno espresso il loro cordoglio per la morte di Mauro Zuncheddu, grande appassionato di calcio, sempre presente al Limbara e componente del gruppo dei Warriors.

Dopo questa dolorosa parentesi torniamo a parlare di pallone: solamente una fra le 4 , ha ottenuto la vittoria. E' stato il Badesi 09 che si porta così al 6° posto , con 48 punti; preceduto dal Valledoria che é terzo a quota 58 , dopo il pari casalingo col Siligo. Sconfitta esterna per il Lauras, che chiude la stagione al 8° posto con 44 punti; stesso destino nel raggrupamento C per l'Oschirese, che conclude al 5° posto con 49 punti.

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