Sarà la Trastevere Roma l'avversario del Monastir per la finale del playoff del girone G della Serie D. La gara si giocherà sabato a Roma.

Un impegno difficilissimo ma non impossibile per il Monastir protagonista di una stagione semplicemente esaltante. Tanto più straordinaria se si pensa che ha finito il campionato al terzo posto al suo esordio in Serie D, dietro la Scafatese, già promossa, e la Trastevere. Domenica i sardi hanno pareggiato 3-3 col Flaminia passando il turno grazie alla migliore posizione nella classifica di fine campionato.

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