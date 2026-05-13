La stagione regolare si è chiusa con un dodicesimo posto, ma la permanenza del Siniscola Montalbo in Prima Categoria è ancora tutta da scrivere. La squadra di Matzuzzi sembrava ormai vicina alla salvezza diretta, ma il finale di campionato ha cambiato completamente lo scenario: nelle ultime due giornate sono arrivate le sconfitte nello scontro diretto contro la Sanverese (0-1) e nella trasferta di Abbasanta (2-0). Due ko pesantissimi, che hanno permesso proprio alla Sanverese di effettuare il sorpasso in extremis, condannando i verdeazzurri al playout contro il Silanus.

Per il Siniscola resta ora l’ultimo ostacolo di una stagione complicata: 180 minuti decisivi per conquistare la permanenza in categoria. I verdeazzurri potranno contare su due risultati utili grazie al miglior piazzamento in classifica, ma in una doppia sfida così delicata ogni dettaglio può fare la differenza.

Il presidente Gino Goddi traccia un bilancio sulla stagione della sua squadra: «Ho preso in mano questa società che arrivava da una retrocessione dalla Promozione alla Prima Categoria – ricorda il patron – L’idea di quest’anno era di formare una squadra con atleti locali o paesi vicini. Abbiamo dato spazio ai giovani formando l’under21 e iscrivendola al campionato di Terza Categoria, proprio per dare modo ai ragazzi di fare esperienza ed inserire loro gradualmente nella Prima squadra. La stagione ha avuto parecchi alti e bassi. Siamo partiti male, per poi riprenderci al giro di boa. Mancava solo un punto per salvarci, ma abbiamo steccato le ultime partite. In questa settimana cercheremo di prepararci al meglio per affrontare il playout. Partiamo da un vantaggio maturato dalla nostra classifica, e la squadra farà di tutto per mantenere la categoria. Il Siniscola merita questa piazza e speriamo di poterlo affermare anche sul campo».

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