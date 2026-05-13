L’emergenza in casa asd Ghilarza Calcio sembra essersi risolta. Le dimissioni del presidente Fabrizio Miscali e dell’intero direttivo avevano aperto uno scenario critico, tanto da spingere la società a convocare due assemblee pubbliche per verificare la presenza di un nuovo gruppo pronto a subentrare nella gestione. Dalle riunioni, però, non sono emerse candidature in grado di garantire un passaggio di consegne immediato.

Di fronte al rischio di lasciare il club senza guida, una parte consistente del precedente consiglio ha scelto di confermare il proprio impegno, decidendo di proseguire il lavoro e di allargare la base dirigenziale a nuovi volontari che hanno dato disponibilità a collaborare. Una soluzione che consente alla società giallorossa di ritrovare stabilità e programmare la prossima stagione senza ulteriori incertezze.

Nella prossima riunione verrà definito il nuovo assetto societario, con la distribuzione delle cariche e la composizione dell’organigramma. Solo successivamente si passerà agli aspetti tecnici: scelta dell’allenatore, pianificazione della stagione 2026/27 e costruzione della rosa, con l’obiettivo di arrivare pronti all’avvio della preparazione estiva.

La crisi, almeno per ora, può dirsi superata. Il Ghilarza riparte dall’esperienza di chi ha scelto di restare e dall’entusiasmo di chi ha deciso di unirsi al progetto, con l’intenzione di costruire una base solida per il prossimo campionato di Prima Categoria e per tutto il settore giovanile.

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