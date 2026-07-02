Si rinforza la Ferrini Cagliari: tre innesti per puntare all'EccellenzaIn arrivo Santiago Arnaudo, Gianluca Riep e Didier Oli Oro
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La Ferrini Cagliari si muove sul mercato e mette a segno tre colpi importanti in vista della prossima stagione di Promozione. La società blucerchiata consegna al tecnico Nicola Manunza una rosa più profonda e ambiziosa, con l'obiettivo di riportare la squadra in Eccellenza.
A rinforzare il centrocampo arriva Santiago Arnaudo, reduce dall'ultima stagione all'Atletico Uri. Un innesto di qualità ed esperienza, chiamato a dare geometrie e sostanza alla mediana.
Sulle corsie esterne ecco Gianluca Riep, ex Guspini, pronto a portare gamba, spinta e imprevedibilità lungo la fascia.
Completa il pacchetto di nuovi arrivi Didier Oli Oro, che vanta trascorsi con le maglie di Vecchio Borgo Sant'Elia e Villasimius, ulteriore elemento a disposizione di mister Manunza.
Tre acquisti mirati che testimoniano le ambizioni del club: la Ferrini si presenta ai nastri di partenza con una squadra costruita per lottare in alto e provare a centrare il salto di categoria.