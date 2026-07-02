Maria Salaris e Giuseppe Mallei protagonisti a Bitti. Nel parco naturale regionale di Tepilora, location d’eccezione sia della 3ª tappa del Trofeo Asvi Giovani Cavalli che della 3ª tappa del Campionato sardo di endurance, l’amazzone in sella a Emiro by Palma si impone nella categoria di punta, la Cen B, con percorso di 81 km, davanti alla junior Sofia Cabras con Eroe di Gallura e a Claudia Gaspa Ward su Dynamik Deghenoe.

Il binomio ha ottenuto l’oro sia nella tappa del Trofeo Asvi, riservata ai cavalli di 6 anni, che del Campionato sardo, più la ciliegina sulla torta del riconoscimento per Emiro by Palma della Best condition, che premia la condizione del cavallo a fine gara.

Nella Regolarità lunga, la Cen A su distanza di 54 km, la spunta invece l’esperto cavaliere Giuseppe Mallei in sella a Benchimoso, seguito da Manuela Doronzo con Samsara; bronzo nel Campionato sardo per Paola Musio su Faziu, che risulta invece primo nel Trofeo Asvi (con tanto di Best Condition), davanti a Manila Bellei con Fellini.

Nella categoria Debuttanti Senior, sul giro da 27 km, doppietta nella Tappa Asvi e nel Campionato sardo di Francesca Gaspa sul suo Golden Girl, che precede il veterano Costantino Sanna con l’anglo arabo Granhoob AA e Giovanni Corria su Sirio. Dunque, nella Cen A Under 14 di 46 km brilla Alessandro Alfonso in sella a Dinamite di Caprera, mentre nella Debuttanti U14 di 23 km si registra il trionfo di Francesca Maria Senette col fidato Burgesu. Per i Debuttanti Non Agonisti hanno concluso il tracciato Martina Lenticchia su Eternity e Andrea Contini su Ghezzi de Mejlogu.

In gara complessivamente a Bitti 33 binomi, compresi i cavalieri provenienti da Piemonte, Lombardia e Corsica, che al mare hanno preferito il bosco con un percorso caratterizzato da ottimi fondi e zone ombreggiate.

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