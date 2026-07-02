Sarà Mirko Angiargia il vice allenatore di Davide Piras, appena chiamato alla guida del Decimoputzu.

«Angiargia- fa sapere la società- conosce alla perfezione l'ambiente, la piazza e i valori di questa società. La sua esperienza e il suo legame viscerale con la squadra saranno un valore aggiunto fondamentale per dare una grossa mano a Mister Piras e guidarci verso gli obiettivi di questa stagione».

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