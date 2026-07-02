Prima Categoria, Cadoni verso la terza stagione al GonnosfanadigaIl difensore classe 2002 farà parte della rosa di Pice per la stagione 2026-2027
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Nuova riconferma in casa Gonnosfanadiga che si tiene stretto il giovane Nicolò Cadoni. Il difensore classe 2002 farà parte della rosa di Pice per l'annata 2026-2027 in Prima Categoria. Cadoni, dopo due stagioni con la maglia biancoverde, è pronto all'inizio della terza, in cui dovrà confermarsi come una pedina fondamentale. Le sue prestazioni hanno convinto la società a confermarlo per un'annata che riserva parecchie aspettative per il Gonnosfanadiga: dopo la stagione 2025-2026 chiusa al dodicesimo posto, la piazza si aspetta un cammino ben diverso.
Sui social, per Cadoni, la società scrive: "Nicolò Cadoni, difensore classe 2002, farà parte della retroguardia dell'USD Gonnosfanadiga anche per la stagione 2026/2027! Nonostante la giovane età, la leadership di Nicolò in campo lo rende ormai un vero e proprio veterano della squadra. Il suo legame con la maglia e la sua grinta lo hanno consacrato come un autentico idolo dei tifosi, pronto a dare tutto, ancora una volta, per la squadra della sua gente.La sua fame e il suo senso di appartenenza saranno la nostra certezza in difesa. Grande Nico! Facci sognare ancora!