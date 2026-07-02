Promozione, quattro talenti all'Accademia SulcitanaArrivano Bratzu, Scannella, Bellanza e Minà
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Quattro nuovi arrivi in casa dell'Accademia Sulcitana in vista del prossimo campionato di Promozione.
Sono Riccardu Brazzu, 20 anni, difensore rapidissimo, arriva dalla La Palma Calcio. Si dice pronto a blindare la fascia sinistra Marco Bellanza, classe 2028, centrocampista di qualità, direttamente dal Castiadas.
Qualità e visione di gioco al servizio della squadra da Riccardo Scannella (2008), altro centrocampista di prospettiva, proveniente dal Monastir ed Emanuele Minà (2006), attaccante rapido che arriva dalla Gioventù Sarroch.
«A loro – scrive la società - i nostri auguri. Il presente e il futuro dell'Accademia Sulcitana è anche nelle loro mani».