L'Atletico Bono (Promozione, girone B) esonera il tecnico Michele Fogu. La decisione è stata presa dalla società per dare una scossa alla squadra, che dopo cinque giornate è ancora ferma a zero punti in classifica.

«Fogu è stato esonerato da una settimana», ha dichiarato il dirigente dell’Atletico Bono, Marco Chessa. «Al momento non abbiamo ancora scelto il sostituto. In questi giorni ci sta dando una mano per seguire gli allenamenti l’allenatore della Juniores, Giuseppe Pinna. Contiamo di individuare il nuovo tecnico entro la settimana».

Sabato prossimo la squadra affronterà in casa il Bosa, attuale terza forza del campionato.

